Calcio: ECCELLENZA A/B - Pdhae guida la classifica e vittoria dell'Aygreville

Menabò del Pont, Erbini del Trino e De Peralta in tripletta a Saluzzo

Il Pont Donnaz a punteggio pieno dopo due giornate: la squadra di Ezio Rossi espugna il campo della Fulgor 1-2 coi gol di Simone Menabò e Dansu. A quota 6 punti potrebbe salire il BorgoVercelli, che al 45' batte 0-1 La Biellese: la partita però non vede le squadre rientrare nella ripresa a causa di un malore all'arbitro (niente di grave, pressione bassa). Si recupererà dallo 0-1 per gli ospiti, in gol con Esposito su rigore.

A 4 punti Accademia (2-0 al Baveno, gol di Secci e Manfroni), Aygreville (1-0 alla ProSettimo, decisivo Mazzocchi), Trino (Erbini gol al 90' su rigore, 2-1 il finale dopo le reti di Scutti e Mascolo) e Borgaro (incredibile pareggio ad Oleggio con rete di Cestone al 95', 2-2).

Bella vittoria per lo Stresa, che allunga 3-0 sulla Roce per poi chiudere 3-2 nel finale: segnano Niang (2) e Menabò.

LA CLASSIFICA