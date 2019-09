Trail: Grandi podi per Elisa Vitton Mea e Ale Benati al Grand Prix Tune-Up 2019

Successo di tappa per Elisa e secondo posto assoluto di giornata per Alessandro sui 5,85 km (non competitivi e aperti a tutti) del percorso del primo Running Park in Liguria: da Piazza delle Magnolie a Borgio fino in Piazza Gramsci, su a Verezzi, uno dei Borghi più belli d’Italia.

La classifica finale della Vertical Verezzi ha proclamato vincitori Elisa ed Ale, maschili e femminili, che hanno preso parte alle 5 gare (La BiBi di Borghetto S.S. del 1° Maggio, la Up&Down di Pietra Ligure il 16 giugno, la Borgo By Night Running di Finalborgo il 20 luglio, la Marina Classic di Loano il 17 agosto le altre tappe del Grand Prix) e che verranno premiati sabato 26 ottobre al Village RunRivieraRun di Finalborgo.

Nella mattinata di domenica 8 settembre si è disputata la quinta ed ultima gara del Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun, ovvero la Vertical Verezzi. La corsa, partita alle ore 9,30 a Borgio da piazza delle Magnolie, ha previsto l’arrivo a Verezzi in piazza Gramsci.

Un percorso di 5,85 chilometri con salita lungo il sentiero geologico, con passaggi lungo il tragitto del running park RunRivieraRun. La corsa è stata portata a termine da 105 atleti; circa venticinque, invece, sono saliti camminando lungo un percorso più breve, di 4 chilometri.

In n una giornata soleggiata e non calda, ideale per correre, Davide Fia dell’Atletica Mondovì ha preceduto tutti chiudendo in 22’22”. Secondo classificato Alessandro Benati dell’Atletica Cogne in 22’54”, terzo Federico Miglio dell’Atletica Trecate in 23’34”.

A seguire, 4° Andrea Ermellino (Cambiaso Risso) 23’44”, 5° Mirko Ferrando (Atletica Ceriale San Giorgio) 23’44”, 6° Fabrizio Moscarini (Atletica Mondovì) 23’59”, 7° Tiziano Barbieri (Atletica Ceriale San Giorgio) 24’28”, 8° Marco Cadario (GP Tappo Rosso) 24’48”, 9° Marco Taricco (Atletica Fossano) 25’12”, 10° Andrea Verderame (Atletica Run Finale) 25’43”, 11° Patrizio Vadone (RunRivieraRun) 25’44”, 12° Fabriziio Sampo (Sportification) 26’10”, 13° Adriano Bertano (RunRivieraRun) 26’13”, 14° Massimo Panzin 26’14”, 15° Giovanni Zuffo (Runners Loano) 26’25”, 16° Marco Nicola (Baia del Sole) 26’52”, 17° Gennaro Battaglia (RunRivieraRun) 26’57”, 18° Stefano Ariu (RunRivieraRun) 26’58”, 19° Paolo Rolando 27’05”, 20° Marco Vacchini (Fulgor Prato Sesia) 27’09”.

Al ventitreesimo posto, vincitrice della gara femminile, Elisa Vitton Mea dell’Atletica Cogne con il tempo di 27’41”. Seconda classificata Alina Roman dell’Atletica Varazze in 28’23”, terza Giorgia Ganis del Pont-Saint-Martin in 28’55”.