Atletica: Grande bronzo di Omar Bouamer agli italiani 10km. strada

In un contesto per niente facile, è riuscito a trovare la giusta strategia di gara e grande tenacia Omar Bouamer (S. Orso) che con il crono di 29’45” festeggia il bronzo nella prova regina, la 10 km assoluta maschile, alle spalle del campione italiano Lorenzo Dini e all’argento andato a Nekagenet Crippa. Alle spalle di Bouamer, si è piazzato un altro valdostano, René Cuneaz (Pro Patria Milano) che ha pagato 5 soli secondi dal bronzo, concludendo in 29’50”, inserendosi in quarta posizione.

Tra i master, restando alla prova maschile, 101esimo assoluto ha concluso Gabriele Beltrami (APD Pont St Martin) in 33’59”, secondo tra i Master 45.

La gara maschile ha preso il via in ritardo, con una seconda partenza determinata da un incidente nel primo start, con una rocambolesca caduta che ha portato allo stop dopo che i protagonisti già si trovavano al terzo chilometro. Anche la prova della categoria Allieve dei tricolori dei 6km ha vissuto alcune problematiche, dove tante sono finite penalizzate.

Alla fine le due valdostane, della S. Orso Silvia Gradizzi e Laura Segor, si sono piazzate rispettivamente al 13esimo e 17esimo posto. Nella 10km femminile assoluta, prezioso test per Catherine Bertone che ha realizzato il proprio primato personale sulla distanza chiudendo in 34’02”, prestazione che le ha garantito il sesto posto assoluto, a meno di un minuto dalla neo campionessa italiana Fatna Maraoui.

