Gli azzurri vincono 2-1 e restano a punteggio pieno nel girone J, a +6 dalla Finlandia. Gli azzurri sbloccano dopo un’ora con Immobile, ma Pukki ristabilisce la parità su rigore. Sempre dal dischetto arriva il 2-1 definitivo dall’Italia: Jorginho non perdona al 79’.

Dopo il successo per 3-1 sull'Armenia, l’Italia punta a blindare il primo posto nel girone J. Vittoria per 2-1 in casa del,a Finlandia, seconda a -6 dagli azzurri.