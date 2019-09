Atletica: La Valle presente ai Nazionali 10km su strada

E’ attesa una pattuglia di atleti valdostani domenica 8 settembre per i Campionati italiani dei 10km su strada che si disputano nel vicino Piemonte, a Canelli, in provincia di Asti.

Nel programma di avvicinamento alla maratona di Siviglia, competizione dove tenterà il minimo di partecipazione per i Giochi olimpici di Tokyo 2020, è data tra i partenti la runner e pediatra di Aosta, in forza all’Atletica Calvesi, Catherine Bertone. Per la 47enne olimpica di Rio, l’appuntamento di Canelli può ritenersi un valido test sulla velocità, essendo la prova di domenica un quarto della distanza della maratona.

Iscritti alla prova assoluta maschile, Lorenzo Brunier(Calvesi) e Omar Bouamer (S.Orso);lo Junior Andrea Mosca(S.Orso) ei master Gabriele BeltramiSM45 (APD Pont St Martin) e Moreno GradizziSM55 (S.Orso) Impegnatenella prova Allieve, sulla distanza dei 6km, tra le 32 iscritte sono attese Silvia Gradizzi e la compagna Laura Segor della Polisportiva S. Orso.