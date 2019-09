Danza: Riprende l'attività dell'Ecole Ellada Mex

L' Ecole et Conservatoire De Danse (ECD) di Ellada Mex dopo una breve pausa estiva riapre ad un nuovo anno accademico. Le attività avranno inizio il prossimo 10 settembre presso la Palestra Sami, fraz. Pont Suaz 38.

L'offerta della scuola comprende numerosi corsi: dalla danza classica, moderna, contemporanea, jazz, di carattere e storica, alla ginnastica e flessibilità, ma anche storia della musica e danza, canto e teoria musicale, abilità interpretativa, è offerta inoltre la possibilità di partecipare a stage con famosi insegnanti - coreografi sia nella sede valdostana della scuola che all'estero, Parigi, San Pietroburgo, New-York.

E ancora l'ECD prepara a concorsi internazionale quali la YAGP (Youth America Grand Prix), il più grande concorso internazionale di danza classica, alcuni ballerini hanno danzato su palcoscenici importanti negli Stati Uniti, in Russia, in Francia. Tra le giovani promesse della danza merita ricordare Leonardo Sinopoli che dopo la formazione in Valle, da quattro anni danza nel Nuovo balletto di Toscana a Firenze, si sono inoltre distinte in vari concorsi Federica Scarfò e Lucrezia Spinetti ma anche tutti gli allievi che frequentano con impegno e passione la scuola, grazie all'alto livello professionale offerto.

Quest'anno l'Ecole propone una novità: un corso amatoriale per adulti di danza contemporanea, jazz ed esercizi per postura e coordinazione, dall'11 settembre poi, per due settimane si potrà partecipare solo per prova a lezioni di Preballet, lunedì dalle 17 alle 18 e mercoledì dalle 16 alle 17, orario che sarà incrementato per chi decidesse di continuare.