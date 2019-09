Il gruppo 'Carretti Valle d'Aosta' sta organizzando una gara di tzarettoun riservata alla categoria Junior valida anche per neofiti e principianti.

L'appuntamento è per domenica 15 settembre in località Campagnole a Villeneuve; La manifestazione è suddivisa in tre manches dalle ore 9,30 alle ore 11,30; prevista anche una gara a baraonda per tutte le categorie non competitiva e non cronometrata. Premiazioni alle ore 17.

Prenotazioni entro domenica 8 settembre al 349/7447880