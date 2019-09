Arti Marziali: Riprende attività invernale associazione Libera Energia

I gruppi di allievi sono suddivisi per età ed esperienza, l'allievo più giovane dell'associazione ha 4 anni e la più anziana ne ha 84. I corsi sono suddivisi in: corsi Baby per i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi ragazzi dai 7 ai 12 anni e dai 13 ai 17 anni, amatori ed agonisti e corsi adulti over 18; si svolgono per tutta la settimana nelle palestre di Villeneuve, Aymavilles, Aosta e Pont Saint Martin.

Libera Energia offre la possibilità di provare gratuitamente i corsi per due lezioni, e da quest'anno le pre-iscrizioni permettono di ottenere uno sconto del 15% sullo stagionale ed il kimono gratis per i nuovi iscritti.

Durante la stagione sportiva Libera Energia organizza sul territorio regionale, stage di formazione tecnica , incontri con Maestri giapponesi di fama mondiale, corsi di formazione per allenatori ed istruttori e gare federali nazionali ed internazionali.

Libera Energia Karate, affiliata C.S.A.In. Valle d'Aosta collabora attivamente con il gruppo Karate C.S.A.In.nazionale e con la federazione Shotokan Karate-do International-Italia, dando la possibilità ai propri atleti di formarsi nel proprio territorio regionale e nel contempo di conoscere e confrontarsi con altre realtà al fine di crescere e migliorarsi come atleti e come persone.

Per informazioni: Diego 389-9290464 www.liberaenergiakarate.it