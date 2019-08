Atletica: Asta in piazza alla prova del settimo anno con tante sorprese

Come anticipato durante la conferenza stampa, nel “pentolone” di Asta in Piazza qualcosa sobbolliva ancora e il parterre dell’edizione 2019 di Aosta non poteva dirsi ancora chiuso. Un’uscita e diverse entrate per garantire un livello tecnico assolutamente importante e offrire uno spettacolo di grande spessore.

La prova femminile vede l’aggiunta della svizzera Lea Bachmann, 23enne di Berna, più volte campionessa nazionale, attuale numero 3 del ranking rossocrociato e capace in stagione di 4m21 e lo scorso anno del personal best di 4m35. Arricchisce la lista femminile, che paga l’assenza ad Aosta di Elisa Molinarolo, la lettone Ildze Bortaschenoka che si presenta con la misura di 4m05 saltata in stagione.

Al maschile la caccia agli atleti oltreoceano era calda e si è conclusa positivamente solo nel pomeriggio di giovedì 29 agosto dopo una lunga trattativa che garantisce alla gara di Aosta un gruppo di astisti di portata mondiale.

Provenienti dalla lontana Cina, il pubblco di Aosta potrà gustare l’inedita presenza di due pedine importanti della squadra nazionale cinese. Protagonista sarà il 23enne Bokai Huang, bronzo ai recenti campionati asiatici e capace di un personale di 5m75 e con lui il connazionale e campione asiatico 2015 Zhang Wei che nel suo ruolino può proporre la misura di 5m70; entrambi in questa settimana in allenamento a Formia alla corte del guru del salto con l’asta Vitaly Petrov, il tecnico che ha plasmato gli atleti di riferimento del salto con l’asta mondiale: Sergey Bubka e Yelena Isinbayeva.

Ha preso consistenza anche la competizione del pomeriggio “Aspettando Asta in Piazza”, come quella dei big, costruita da Area Sport, voluta dal Comune di Aosta e supportata per la parte sportiva dall’Atletica Sandro Calvesi. Le giovani speranze del salto con l’asta italiano scalderanno i motori della grande giornata di sport dell’ultimo giorno di agosto, a partire dalle 14,30 con una ventina di atleti. Presente la giovane e talentuosa astista del Cus Torino, Great Nnachi che a soli 15 anni, da compiere tra qualche giorno, ha all’attivo un salto alla misura di 3m80, prestazione che rappresenta il record italiano della categoria Cadette. A fare da padroni di casa, due valdostani, la giovane 15enne Fabiana Caria dell’Atletica Cogne e Simone Locatelli, della Calvesi, vincitore della prova dello scorso anno con la misura di 4m20, primato personale e record valdostano della categoria Juniores.

La grande e funanbolica kermesse del salto con l’asta di Aosta è così ora completa. Luci e musica accompagneranno i campioni nella serata di sabato 31 agosto, in piazza Chanoux. Uno spettacolo da non perdere. 14,30 Aspettando Asta in Piazza e alle ore 21 il via della grande competizione con i big internazionali alla caccia del pass per raggiungere la massima competizione dell’anno, i mondiali di atleti leggera 2019 di Doha.

Tra le due competizioni, per mantenere il ritmo che la disciplina chiama, spazio per un set-up rock con pezzi di riferimento della storia musicale degli anni ’70. Agli strumenti, una “super band” di musicisti valdostani capitanati da Emmanuele Ruocco e Lorenzo Tagliaferro.

ASTA IN PIAZZA SABATO 31 AGOSTO 2019

Piazza Chanoux – Inizio Ore 21,00

Gara Femminile

ROBERTA BRUNI (Carabinieri) -25 anni - SB 4m46 – PB 4m60 del 2013 – Allenata da Riccardo Balloni

3 titoli italiani assoluti e 9 giovanili. Bronzo mondiali Juniores 2012. Oro Universiadi Napoli 2019 con 4m46.

SONIA MALAVISI (Fiamme Gialle) – 25 anni SB 4m46 – PB 4m51 del 2016

Campionessa italiana assoluta 2019 indoor e aperto. Partecipato 2016 Giochi Olimpici Rio de Janeiro 21° con 4m45. Dal 2019 si trasferisce a Cuba per allenarsi con Alexandre Navas Páez, allenatore dell'ex campionessa mondiale Yarisley Silva.

LEA BACHMANN 23anni (Sui) di Berna SB 4m21 - PB 4m35 2018

BIANCA FALCONE 24anni (Cus Pro Patria Milano) (4m05)

ILDZE BORTASCENOKA (Lettonia) (4m05) tesserata Fidal

GIORGIA VIAN 35 anni (4m00)

MPI Master

Minimo Donne Mondiali Doha 2019 4m56

Gara Maschile

THIBAULT COLLET -20 anni- (Fra) SB-PB 5m61

Bronzo europeo under 23

MATHIEU COLLET -24 anni- (Fra) SB-PB 5m55

MAREKS ARENTS 33 anni - (Lettonia) SB 5m60 PB 5m70 tesserato fidal

Partecipato ai Giochi olimpici di Londra 2012 (5m35) e Rio de Janeiro 2016 (5m45). 6° Europei Amsterdam

BOKAI HUANG 23 anni (China) PS 5m71 – PB 5m75 (2016)

Bronzo agli ultimi campionati asiatici 2019. Ha preso parte ai Giochi Olimpici 2016 di Rio con 5m45.

ZHANG WEI 25 anni (China) PS 5m66 – PB 5m70 (2018)

Campione asiatico 2015

Minimo Uomini Mondiali Doha 2019 4m71

ASPETTANDO ASTA IN PIAZZA SABATO 31 AGOSTO 2019

Piazza Chanoux – Inizio Ore 14,30

Femminile

Laura Fornaris PB 3m30 Cadetta 2004 Cus Torino

Great Nnachi PB 3m80 MPI Cadetta 2004 Cus Torino MPI Cadette

Valeria Pagliasotto PB 3m00 Cadetta 2005 Atl Ivrea

Fabiana Caria PB 2m30 Cadetta 2004 Atl Cogne Aosta

Ilary Borello PB 3m10 Allieva 2002 Atl Canavesana

Giulia Molé PB 2m70 Allieva 2002 Safatletica Piemonte

Maschile

Francesco Calamai PB 2m80 Cadetto 2004 Planum Focis (Im)

Simone Bertelli PB 4m10 Cadetto 2004 Safatletica Piemonte

Matteo Olivieri PP 4m60 Allievo 2002 Maurina Olio Carli

Mattia Angelo Alberto PB 3m20 Allievo 2003 Atl Canavesana

Francesco Goia PB 4m05 Allievo 2002 Safatletica Piemonte

Simone Locatelli PB 4m20 Juniores 2000 Calvesi Aosta

Samuele Martini PB 4m05 Juniores 2001 Maurina Olio Carli

Zakaria Abourida PB 3m40 Juniores 2001 Atl Canavesana

Francesco Pugno PB 4m40 Juniores 2001 Atl Vercelli

Loris Droetto PP 4m30 Promessa 1998 Cus Torino