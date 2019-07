Cresce la calciatrice di Saint-Vincent Margherita Brscic, che da oggi è in ritiro con la Juventus Women, convocata da Rita Guarino per la preparazione pre-campionato. Briscic ha raggiunto Vinovo, dove si allenerà fino a sabato, giorno in cui arriveranno anche sette azzurre reduci dal Campionato del Mondo in Francia.

Domenica la Juventus femminile sarà in ritiro ad Aymavilles e sarà raggiunta da Sara Gama. La Juventus resterà in Valle fino a domenica 4 agosto.