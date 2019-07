Calcio: Europei U19, Hans Nicolussi vola in Armenia con la maglia Azzurra

Non si ferma la scalata al calcio internazionale di Hans Nicolussi Caviglia, giovane valdostano centrocampista della Juventus convocato in questi giorni agli Europei Under 19 dal commissario tecnico Carmine Nunziata. Nicolussi Caviglia partirà domani con gli azzurrini per l’Armenia, dove si gioca il torneo.

Per il calciatore valdostano questo è il terzo appuntamento giovanile internazionale con la maglia dell'Italia, dopo aver partecipato agli Europei Under 17 e i Giochi del Mediterraneo.

Nel gruppo A, l'Italia dovrà affrontare il Portogallo, campione in carica, la Spagna e i padroni di casa dell’Armenia. Esordio domenica 14 luglio alle 19 contro il Portogallo. Mercoledì, sempre alle 19, sfida contro gli Armeni; sabato alle 19 l'Italia affronterà la Spagna.

Le prime due del girone accederanno alle semifinali in programma mercoledì 24. luglio; sabato 27 luglio, alle 18,30, la finale.

I convocati Azzurri

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta) e Alessandro Russo (Genoa).

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus) e Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona).

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus) e Samuele Ricci (Empoli).

Attaccanti: Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo) ed Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).