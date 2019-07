Atletica: Eleonora Foudraz in partenza per gli europei under 20

La 17enne di Charvensod, classe 2001, 18 anni a inizio settembre, punta di diamante del movimento giovanile regionale, al primo anno nella categoria Juniores si è guadagnata la chiamata grazie al titolo italiano di categoria, vinto a inizio giugno, nella sua specialità, i 400 metri, con il nuovo personale di 54”59.

Sarà impegnata già nella prima giornata, giovedì 18 luglio, alle 13,45 locali, nelle batterie dei suoi 400 metri. L’obiettivo è centrare la semifinale, in programma il pomeriggio seguente, venerdì 19 alle 16,55. Domani partirà per Formia, dov’è previsto il ritrovo per i 75 azzurrini convocati.

La portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi è tra le più giovani selezionate dal vicedirettore tecnico per le squadre giovanili Antonio Andreozzi e nel contesto continentale occupa la 33esima posizione delle liste under 20 europee. Potrebbe anche essere chiamata a fare parte della formazione della 4x400, una prospettiva che sarà ufficializzata solamente sotto data.

“Sto bene – ha detto l’atleta - e sono molto contenta di essere stata chiamata per questo appuntamento che è il più importante per la mia categoria. Confrontarmi con il meglio a livello europeo è motivante e non vedo l’ora di catapultarmi in questa nuova sfida”. Secondo obiettivo? “correre sotto i 54”50; sto bene e so che è un tempo che posso raggiungere”.