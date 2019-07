Atletica: Mancano pediatri sfuma mondiale per Chaterine Bertone (copia 1)

Sfumano i Mondiali di Doha per la maratoneta valdostana Catherine Bertone a causa dei suoi impegni di lavoro (è pediatra in servizio all'ospedale Beauregard di Aosta e non sono stati trovati sostituti per i prossimi due mesi).

Per la Bertone, classe 1972, maratoneta già 25/a ai Giochi di Rio del 2016 e ottava degli Europei di Berlino del 2018, resta aperta una possibilità per conquistare un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

L'atleta potrà però allenardi a ottobre e novembre per poter partecipare alla Maratona di Siviglia e tentare così di ottenere la qualificazione olimpica.