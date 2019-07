Calcio: Al via il secondo Day Camp sul campo del 'Guido Saba'

E' iniziata oggi lunedì 8 luglio la seconda settimana del Day Camp Aosta di calcio organizzata dall'Asd Charvensod al campo 'Guido Saba' in frazione Plan Felinaz nel comune dell'envers.

Questa sessione si concluderà giovedì 11 luglio; la terza inizierà il 15 e terminerà il 19; la quarta e ultima settimana è prevista dal 22 al 27 luglio.

Il Day Camp è organizzato in allenamento generico per tutti i calciatori delle categorie giovanili e in preparazione specifica per portieri e per giocatori dei diversi settori.