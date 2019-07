Atletica: Medaglie pesanti della Calvesi ai tricolori Master

Non perde il vizio di andare a medaglia la pattuglia dei master Calvesi che anche nei campionati nazionali individuali su pista Master, disputati dal 5 al 7 luglio a Campi Bisenzio, ha collezionato una prestigiosa collezione di medaglie, di cui quattro del metallo più prezioso, quattro di argento e due di bronzo.

Due medaglie di oro per Maria Luisa Finazzi (SF75) che ha conquistato la vittoria nel giavellotto e nel peso, “accontentandosi” dell’argento nel lancio del disco. Oro anche per Sandra Dini che nella gara di alto (SF60) ha fatto proprio il successo. Tre argenti e un bronzo, invece, per Rossella Bardi (SF65), in seconda posizione nel martellone, giavellotto e disco e terza nel martello.

Due podi al maschile, sempre per la Calvesi, nella categoria SM65, nel concorso del lancio del disco con Giovanni Rastelli, oro; e Alvaro Miorelli bronzo.

Il medagliere della Calvesi

Maria Luisa Finazzi SF75 – 1a Giavellotto 15m34; 1a Peso 9m04; 2a Disco 17m67

Sandra Dini SF60 - 1a Alto 1m31 Rossella Bardi SF65 – 2a Martellone 8m45; 2a Giavellotto 12m68; 2°

Disco 17m26; 3a Martello 22m31

Giovanni Rastelli SM65 – 1° Disco 46m76 Alvaro Miorelli SM65 – 5° Giavellotto 29m30; 4° Martello 26m56; 3° Disco 36m30

Emanuele Tortorici SM50 – 4° Martello 40m94

Carlo Angelo Zanetta SM60 – 7° mt 800 2’28”76

Per l’Atletica Cogne ha gareggiato Vittorio Framarin SM60 – 12° Mt 100 15”20; 11° Mt 200 31”29.