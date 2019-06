Pallamano: L'antico e amato sport 'resuscita' in Valle d'Aosta

Dopo quasi 15 anni di inattività la pallamano vuole rinascere in Valle d'Aosta: un passaggio di testimone tra ex giocatori e le nuove generazioni da formare. In quest'ottica, per sabato 22 giugno alle ore 20 in piazza Chanoux ad Aosta, nell'ambito del Memorial Castelnuovo di calcio a 5, si terrà una partita dimostrativa di pallamano, sport che dopo il calcio è il più praticato al mondo.

Dopo l'alto livello raggiunto nel passato (serie A2 femminile, promozione alla A2 maschile, la Valle d'Aosta è stata a lungo la regione con maggior numero di tesserati in proporzione agli abitanti: 10 società sportive che ai 'tempi d'oro' comportavano l'esistenza del Comitato Valle d'Aosta. Ora gli appassionati valdostani di pallamano intendono far ripartire il 'movimento' coinvolgendo, nel prossimo anno scolastico, le scuole primarie.