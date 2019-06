Atletica: La pattuglia della Cogne la più folta ai nazionali under 18 di Agropoli

La Valle d’Aosta parteciperà ai campionati nazionali di atletica Under 18 in programma ad Agropoli, in provincia di Salereno, con 16 atleti, equamente suddivisi tra femmine e maschi, 22 atleti/gara impegnati in 16 gare di cui due staffette. Sei sono i valdostani del 2003, al primo anno nella categoria. Cinque, al secondo anno nella categoria, rivivranno l’esperienza dei nazionali, mentre undici saranno alla loro prima esperienza.

L'Atletica Cogne ha iscritto 8 atleti, l’Atletica Sandro Calvesi 4 effettivi, la S. Orso Aosta sarà presente con 2 atlete, così come l'Atletica Pont Donnas che sarà in gara con 1 allieva e 1 allievo

Comprensiva la tensione che aleggia sui nostri giovani atleti che nella lunga tre giorni di gare, la prima delle prove individuali è la 400hs Allieve, alle 12,40 di venerdì 21 giugno.

Riepilogo italiani Allievi

Venerdì 21 giugno

12,40 batt 400hs Sara Lorenzini -2003- Calvesi 1’09”09 (45° su 55) 15,00 Q1 Martello Giulia Aresca -2002- Cogne 50m10 (11° su 28) 16,30 800 batt Sveva Nobili -2002- Calvesi 2’21”37 (30° su 63) 17,30 Q Alto Eleonora Munari -2002- Calvesi 1m57 (37° su 38) Q Alto Denise Isabel -2003- Pont Donnas 1m58 (30° su 38) Q Alto Clarissa Giannattasio -2003- Cogne 1m63 (16° su 38) 19,00 2000Siepi Serie Sveva Nobili -2002- Calvesi 8’09”98 (47° su 50)

Sabato 22 giugno

9,00 Finale Martello Giulia Aresca Cogne 12,10 400 batt Elia Franciscono -2002- Cogne 51”54 (32° su 56) 12,10 Finale Alto Eleonora Munari Calvesi Finale Alto Denise Isabel Pont Donnas Finale Alto Clarissa Giannattasio Cogne 15,35 Finale 800 Sveva Nobili Calvesi 15,50 Finale 400hs Sara Lorenzini Calvesi 17,00 Q Asta Eleonora Munari Calvesi 3m30 (12° su 38) 17,10 3000 Serie Silvia Gradizzi -2002- S. Orso 10’40”77 (18° su 43) 3000 Serie Laura Segor -2003- S. Orso 11’00”5 (39° su 43) 18,55 4x100 Serie Elia Franciscono Cogne 44”62 (28° su 38) Leonardo Gallucci -2002- Nicolò Gianchini -2003- Matteo Impieri -2003-

Domenica 23 giugno

9,30 1500 Serie Silvia Gradizzi S. Orso 4’49”55 (23° su 66) 10,00 Finale Asta Eleonora Munari Calvesi 11,10 110hs batt Gabriele Adorni Calvesi 14”72 (18° su 61) 110hs batt Alexander Garbinato -2002-Pont Donnas 14”64 (14° su 61) 12,25 110hs Finale Gabriele Adorni Calvesi 110hs Finale Alexander Garbinato Pont Donnas 13,35 4x400 Serie Elia Franciscono Cogne 3’32”47 (16° su 25) Nicolò Gianchini Mathieu Linty -2002- Jean Pierre Vallet -2002-