Atletica: Buoni risultati al Grand Prix Giovanile

Nella categoria Ragazzi, in campo femminile il successo è andato a Aurora Gamba (Pont Donnas) che si è imposta collezionando 2539 punti complessivi in virtù dei quattro risultati ottenuti nelle prove previste: 600 mt 2’03”41 (514 punti), 60hs 10”68 (791 punti), lungo 4m31 (702 punti); peso 2kg 8m85 (532 punti). La neo campionessa regionale under 14 ha ottenuto il miglior risultato in tre delle quattro gare, 60hs, lungo e peso, concludendo i 600 metri con il terzo posto.

Il podio della categoria Ragazze e completato da Giorgia Abbate (Calvesi) che ha chiuso con 2284 punti e Ilaria Valerioti (Cogne) che di punti ne ha ottenuti 2268; giovani protagoniste che hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto. Nella categoria Ragazzi, il titolo valdostano 2019 è andato a Mathieu Bosonin (Calvesi) che nel tetrathlon ha ottenuto 2541 punti. 1’45”75 sui 600 (589 punti), 10”33 sui 60hs (684 punti), 4m62 nel lungo (665 punti) e 11m15 nel peso 2kg (603 punti).

Il secondo classificato, Gian Marco Alberici (Cogne) ha pagato 69 punti dal vincitore, chiudendo con 2472 punti, mentre la terza piazza è arrisa a Enea Zoppo Ronzero (Pont Donnas) che di punti ne ha ottenuti 2153. Salendo di categoria, le Cadette si sono sfidate nelle cinque prove del pentathlon e ad imporsi è stata Elisabetta Munari (Calvesi) che si è imposta con 3066 punti. 1’51”91 sui 600 metri (535 punti), 13”42 sugli 80hs (776 punti), 1m44 nel salto in alto (745 punti), 4m62 nel salto in lungo (689 punti) e 16m56 nel lancio del giavellotto (321 punti). Il secondo posto è andato a Giulia Missana (St-Christophe) con 2437 punti, mentre la terza piazza l’ha ottenuta Fabiana Caria (Cogne) con 2159 punti.

Esathlon, con sei prove da completare, per i Cadetti, dove la palma del migliore è andata a Federico Vierin (Calvesi) che ha vinto i regionali di prove multiple under 16 con 2785 punti. 3’08”18 sui 1000 metri (467 punti), 17”00 sui 100hs (467 punti), 1m53 di alto (573 punti), 4m98 nel lungo (504 punti), 21m39 nel disco (412 punti) e 25m77 nel lancio del giavellotto (362 punti).

Il podio è completato da Alessandro Bellini (Calvesi), che ha ottenuto 2293 punti, e Niccolò Chatillard (Cogne) che, nelle sei prove, ha chiuso con 2022 punti.

