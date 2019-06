Quasi 3 milioni di telespettatori per la goleada con la Giamaica, la sfida con il Brasile su Rai 1

Dopo aver ottenuto la qualificazione aritmetica agli Ottavi di finale del Mondiale grazie al successo sulla Giamaica, le Azzurre continuano a far registrare ottimi ascolti. Il match con le ‘Reggae Girlz’, trasmesso ieri pomeriggio in diretta su Rai Due e Sky Mondiali (canale 202), è stato seguito da 2 milioni 870 mila spettatori, con il 23% di share.

Un dato destinato a crescere probabilmente già martedì 18 giugno, quando l’Italia affronterà il Brasile a Valenciennes in una sfida decisiva per il primo posto del girone. La gara con le Verdeoro andrà in onda in prima serata (ore 21) su Sky Mondiali e Rai 1, la rete ammiraglia della Rai che per la prima volta nella storia trasmetterà una partita della Nazionale Femminile. E domenica sera su Rai 1 alle 23.15, dopo la gara d’esordio della Nazionale Under 21 nell’Europeo, andrà in onda ‘Ragazze Mondiali!, un documentario realizzato dalla Direzione Creativa Rai per raccontare le storie e le emozioni delle nuove ‘Sorelle d’Italia’.

<figure class="figure float-md-left img-post-int"> </figure>

In mattinata la squadra ha svolto l’ultimo allenamento allo stadio ‘Jean Boucton’ di Reims e nel primo pomeriggio partirà alla volta di Lille, dove preparerà l’ultima sfida del girone con il Brasile. Ieri la Nazionale ha ricevuto una calorosa accoglienza al ritorno in hotel, dove un centinaio di tifosi hanno salutato il successo sulla Giamaica con applausi e cori all’indirizzo delle ragazze. Poi tutte a cena con il direttore generale Marco Brunelli e il presidente federale Gabriele Gravina, che ha letto alla squadra una lettera scritta dalle detenute del carcere di Rebibbia consegnatagli dal presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Nella lettera viene espressa tutta l’ammirazione per la Nazionale ("siete ragazze fortissime, facciamo un tifo sfegatato"), invitata dopo il Mondiale nell’istituto penitenziario romano.

<figure class="figure float-md-left img-post-int"> </figure>

"L’apprezzamento e il consenso trasversali che le ‘Ragazze Mondiali’ si sono sapute meritare - ha dichiarato Gravina dopo aver brindato con la squadra e tutto lo staff alla qualificazione agli Ottavi di finale - andrebbe adesso accompagnato da un progetto che individui l’equilibrio tra un nuovo status lavorativo che tutto il movimento femminile giustamente rivendica e le note criticità economiche che stanno già condizionando negativamente il sistema professionistico di base. In tempi non sospetti, abbiamo suggerito una proposta che consentirebbe alle società di calcio femminile, così come per il primo livello del professionismo maschile, di attutire l’impatto dei costi del professionismo, beneficiando di un credito d’imposta da reinvestire nel settore giovanile e nelle infrastrutture. Solo così, infatti, si creerebbero le giuste condizioni per riconoscere alle calciatrici tutti i vantaggi del professionismo senza arrestare lo sviluppo di questa splendida disciplina, liberando risorse importanti per stabilizzare la crescita che è sotto gli occhi di tutti. Il calcio femminile ha conquistato il cuore degli italiani e si è meritato questo provvedimento, per le ragazze che lo praticano ad alti livelli e per l’intero movimento che è in forte espansione".

Il programma della Nazionale

Sabato 15 giugno

Ore 11 - Allenamento (aperto i primi 15’)

Ore 12.30 - Pranzo

Ore 14 - Partenza in bus per Lille

Ore 16.45 - Arrivo a Lille

Domenica 16 giugno

Ore 12.30 - Pranzo

A seguire conferenza stampa con una calciatrice in Hotel

Ore 18 - Allenamento a Le Stadium di Villeneuve d’Ascq (chiuso)

Lunedì 17 giugno

Ore 17 - Conferenza Stampa presso lo Stadio du Hainaut (Ct e una calciatrice)

Ore 19 - Allenamento a Le Stadium di Villeneuve d’Ascq (aperto i primi 15’)

Martedì 18 giugno

Ore 21 - Gara Italia-Brasile (Stadio du Hainaut)

A seguire conferenza stampa