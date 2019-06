Calcio: 1° McLion Trophy – 8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio definite finaliste Livio Forma

Tre le categorie in lizza. Negli Under 15, tre triangolari per decidere la finale a tre: dalle 14.30 a Gressan, vedrà impegnate il Borgosesia, il Real Soccer Torino e l’Aygreville.

Due triangolari negli Under 16, categoria che vivrà l’epilogo, alle 16.30, al Ghignone del Montfleury, tra Borgosesia e Savigliano; per il terzo e quarto posto, di fronte, alle 15.30, sempre al Ghignone, Charvensod e Fenusma. Due triangolari anche negli Under 17 e a disputarsi la vittoria finale, alle 16.30 sul Frand Genisod del Montfleury, saranno di fronte il QuinciTava e la Virtus Lomellina Pavia; la finalina opporrà lo Charvensod all’Ivrea Banchette.

Sempre in mattinata, a Saint-Christophe, si è giocata un’amichevole di lusso, tra le due formazioni impegnate nel memorial Forma, Fenusma e Savigliano, contro una Academy statunitense, la Locker Soccer di Columbus (Ohio), che ha visto i giovani d’oltreoceano imporsi in entrambe le occasioni per 2-0.

Nel pomeriggio saranno invece impegnate le formazioni americane femminili in tre amichevoli: alle 17 e alle 18, al campo Zambroni del Montfleury, la Under 17 affronterà gli Under 15 maschi dell’Aosta C511 e, nell’incontro successivo, una compagine Under 16 sarà opposta a una formazione mista dell’Aosta C511 femminile. alle 18.30, sul centrale di Gressan, la Under 17 se la vedrà con la Rappresentativa femminile della Valle d’Aosta.

Nel frattempo sono iniziate le operazioni di accredito delle società valdostane e, all’area verde di Gressan, sono arrivate le prime squadre del McLion Trophy: a inaugurare il McLion Village sono stati i finlandesi del Sibbo Vargarna e i liguri del Bordighera.

Ma tante altre squadre e semplici spettatori o curiosi hanno attraversato il ponte sulla Dora Baltea per venire a vedere di persona le tante novità del Trofeo Valle d’Aosta. A corollario della bella giornata di sport, la splendida giornata di sole, con temperature anche piuttosto elevate.