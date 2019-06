Calcio: Poche ore al fischio d’inizio del 5° memorial Livio Forma

Domattina, dalle 9.30, su cinque sette campi – Zambroni, Frand Genisod, Ghignone al Montfleury di Aosta, Saint-Christophe, Aymavilles e Gressan – ventuno formazioni si contenderanno il 5° memorial Livio Forma, riservato agli Under 15, Under 16 e Under 17. Conclusa la fase di qualificazione, nel pomeriggio, dalle 16.30, le finali.

Tutto pronto anche per il McLion vero e proprio; concluse la fasi di check-in – tra domani e venerdì mattina, all’area verde di Gressan – il via al torneo dalle 14.30.

Su ventiquattro campi di ventuno comuni della Valle d’Aosta, più di 3500 calciatori daranno il via a una lunga serie di partite – più di 1100 -, con epilogo fissato nel pomeriggio di domenica, sui campi di Gressan. Un'altra edizione da numeri da capogiro: detto dei protagonisti, le squadre impegnate in questi quattro giorni saranno 282, in rappresentanza di cinque nazioni – oltre all’Italia, Finlandia, Francia, Portogallo e Svizzera – e di nove regioni italiane.

Venerdì pomeriggio, dalle 17.30, un’altra grande attrazione del torneo: la prima delle undici tappe dell’International Beach Soccer; nello stadio realizzato a tempo di record all’area verde di Gressan in campo Italia, Francia, Svizzera e Portogallo.

Nella serata di venerdì la coreografica cerimonia di inaugurazione del torneo e, a seguire, “Le Emozioni del cuore”, viaggio in musica nella storia di Lucio Battisti. Al via, sabato, il torneo di Green Volley, così come, per tutti i giorni dell’evento, ci si potrà cimentare con il calcio da tavolo, il Subbuteo. Nel rinnovato e ampliato McLion Village, le animazioni, i truccabimbi e i giochi gonfiabili, per far divertire, ogni singolo minuto della loro permanenza, gli oltre 3500 giovanissimi ‘ospiti’ del McLion; a tutto questo si aggiunge una variegata ‘fiera’ dello street food, cornice colorata del villaggio.

Conclusione della manifestazione, domenica 16 giugno, con la disputa delle finali: quelle per la vittoria finale saranno concentrate tutte nei campi di Gressan.

Sul sito www.trofeovdacalcio.it sono già pubblicati i calendari ufficiali ed è disponibile la modulistica e l’indirizzo - accrediti@trofeovdacalcoi.it - dove inoltrare le distinte di gioco e la liberatoria.

Sul sito e sui social del torneo - @trofeovalledaostacalcio, Facebook, Instagram, Twetter – si trovano in tempo reale tutti gli aggiornamenti e le news a riguardo dell’evento.