Violenza in campo al torneo Avis, calcio in faccia a portiere che finisce in ospedale

Un match del Torneo Avis di calcio a 6 disputato sabato pomeriggio a Gressan si è trasformato in violenta rissa. Ad avere la peggio, il portiere del Team Bovio Mathias Colosimo: si è lanciato in campo per tentare di sedare la lite tra un suo compagno e un giocatore avversario, ma è caduto a terra dopo aver ricevuto un colpo sul collo e poi ha ricevuto almeno due calci alla testa e al volto.

Trauma cranico e tre denti rotti: ricovero immediato all'ospedale 'Parini' di Aosta, con Mathias svenuto per il trauma e la madre, choccata, che è salita in ambulanza con lui e lo ha seguito fin dentro il Pronto soccorso. C.B., il giovane aggressore, calciatore della formazione avversaria, si sarebbe già recato in ospedale per 'scusarsi' del folle gesto ma pare che al momento la famiglia Colosimo stia valutando una denuncia per lesioni. Le due squadre che stavano disputando la partita sono state espulse dal torneo.