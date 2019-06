Calcio: Tante ed entusiasmanti le novità del primo Mc Lion Trophy

Maison Gargantua a Gressan ha ospitato la conferenza di presentazione del primo McLion Trophy-8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio che si disputerà da giovedì 13 a domenica 16 giugno in diversi campi della Valle.

A fianco del torneo giovanile che vede 278 squadre scendere in 21 campi di altrettanti comuni quest'anno saranno organizzati un torneo di calcio femminile, uno di calcio a 5, i tornei maschile e femminile di green volley, quelli di calcio tavolo, footgolf e il duello portieri.

La tappa valdostana dell’Italia Beach Soccer Tour aprirà l'edizione 2019 di questa competizione: gli azzurri di mister Maurizio Iorio affronteranno venerdì 14 alle 18,30 all’area verde di Gressan la compagine di Svizzera; poi dovranno vedersela, in caso di vittoria, con Portogallo e Argentina. "Venti camion di sabbia ci sono già, ne mancano altri venti", ha detto Renzo Bionaz, presidente del comitato organizzatore. "Con questo evento - ha sottolineato l'assessore al Turismo, Laurent Viérin - avremo 200 ore di visibilità su Sky".

Il Mc Lion Trophy esordirà giovedì 13 giugno con il 5° Memorial Livio Forma per le categorie Under 17, Under 16 e Under 15 sui campi di Gressan, Aosta Montfleuri, Aymavilles, Charvensod e Saint Christophe.

Venerdì 14 l'avvio del torneo di calcio vero e proprio, con le categorie Esordienti 2006 e 2007, Pulcini 2008 e 2009, Primi Calci 2010 e 2011, Piccoli Amici 2012 e 2013, Under 16 e Under 15 femminile, Under 19, Under 17, Under 15, Under 13, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici di calcio a 5.