Atletica: A caccia di podi a Rieti gli atleti di Calvesi, Cogne e Pont-Donnas

Si attendono buoni risultati dalla pattuglia di atleti valdostani che prenderà parte da venerdì 7 a domenica 9 giugno a Rieti, ai Campionati Italiani Juniores e Promesse. Calcheranno lo storico Stadio Guidobaldi otto individualisti, che copriranno dodici gare, più la staffetta 4x100 Juniores dell’Atletica Cogne.

La sfida sarà di quelle importanti, visto che in campo ci saranno tutti i migliori d’Italia, in totale 1778 iscritti. A rappresentare la Valle d’Aosta nella massima competizione nazionale riservata agli under 20 della categoria Juniores e agli under 23 Promesse sono undici atleti di tre club: Pont Donnas che si presenta in terra laziale con un’atleta; Cogne che sarà presente con cinque effettivi e Calvesi, anche lei presente con cinque atleti.

A questi si aggiunge una valdostana, quest’anno in prestito dal Pont Donnas all’Atletica Firenze Marathon: Corinne Challancin, iscritta e con buone prospettive di vertice nella gara del salto triplo Promesse in programma sabato pomeriggio.

Hanno concrete chance di ben figurare diversi atleti; in campo femminile, certamente, la campionessa italiana Allieve 2018, ora passata alla categoria superiore, quella Juniores, Eleonora Foudraz (Calvesi) che è iscritta con il secondo tempo tra le 26 atlete in gara.

Con 55”26 la 18enne di Charvensod dovrà gestire al meglio la batteria di venerdì per poi giocarsi tutte le carte nella finale di sabato pomeriggio. Con lei, nella gara del giro di pista anche la compagna di club Sofia Sergi che con 58”38 parte con il 17esimo tempoe sarà impegnata anche il giorno seguente nella gara dei 200 metri dove con 25”58 chiude il lotto della 24 partecipanti.

Restando in campo femminile, con il miglioramento ottenuto mercoledì pomeriggio, 42m43 nel lancio del disco, con il nuovo record personale e regionale, Florencia Mazzarello (Pont Donnas) impegnata nella gara di qualificazione di sabato pomeriggio, ha buone chance di superare il primo scoglio e approdare allafinaledi domenica mattinapartendo dalla sesta prestazionetra le ventotto atlete iscritte.

Calcheranno le pedane dello stadio Guidobaldi di Rieti, Denisa Taut (Cogne) iscritta nel concorso del lancio del martello Promesse con la misura di 42m77 e Valentina Tesio (Calvesi) nel salto con l’asta che parte dal personale di 3m00.

In campo maschile, si giocano buone chance di podio i due ostacolisti della Calvesi, Jean-Marie Robbin e Joao Carlos Pina Barros. Entrambi della categoria Promesse, sono iscritti in due gare, 400 metri piani e 400hs, ma è in questa seconda prova che si presentano da favoriti con Jean-Marie, bronzo nell’edizione 2018, capace del miglior tempo (52”32)ed il compagno Joao Carlos che si presenta con il terzo tempo tra i tredici iscritti (52”38).

Per entrambi l’impegno prenderà avvio nel pomeriggio di venerdì 7 giugno con le batterie dei 400 metri, per provare ad accedere alla finale di sabato. A seguire, spazio e concentrazione per i 400hs con batteria sabato e finale domenica mattina per puntare a conquistare qualcosa di importante.

E’ atteso da un super impegno lo Junior della Cogne Seyni Simone Faye che è chiamato a presentarsi in pista più volte nella giornata di sabato 8 giugno.

Fine mattina, batteria dei 110hs dove con 14”50 parte dalsettimo tempo tra i 35 che andranno sui blocchi, confinale in programma alle16,10.

Chiusa la prova sugli ostacoli alti, tornerà sui blocchi per i 400hs dove con 56”82 si presenta con il 14esimo tempo. Per chiudere la giornata, assieme ai compagni Leonardo Bertolin, Jerome Romano e Younes Daniele Tarhia sarà del quartetto Cogne che prenderà parte alla staffetta 4x100 Juniores.