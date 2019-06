Atletica: La rappresentativa Cadetti 15/ma al Memorial Pratizzoli

Non c’è un valdostano nel medagliere del VI Trofeo Città di Fidenza, Memorial Luigi Pratizzoli, con un quindicesimo posto per la rappresentativa Cadetti valdostana, ma è stata una bella opportunità di confronto con i migliori under 16 d’Italia per una ventina di ragazzi che con la canottiera azzurra della Valle d’Aosta hanno difeso i colori della Regione.

Nessun piazzamento nei dieci, ma alcuni primati personali si sono registrati. A livello femminile, migliora il proprio personale Isablu Baiocco (Calvesi) che sui 300 ha chiuso in 42”36, 13 centesimi meglio del precedente limite. Netto miglioramento per Adele Rosa (Calvesi) che a Fidenza ha chiuso i 1000 metri in 3’32”39 abbassando il precedente limite di 3’38”16.

Porta a 12”71 il miglior crono degli 80hs Elisabetta Munari (Calvesi) che veniva da un pb di 12”79.

Tra i maschi, ha migliorato negli 80 metri Federico Vierin (Calvesi) con 10”35, 15 centesimi meglio del precedente limite.