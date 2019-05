Atletica: Giulia Aresca valica il muro dei 50 metri nel lancio del martello

Ottime notizie dall’Alto Adige dove la rappresentativa valdostana allievi ha calcato uno dei maggiori palcoscenici nazionali a livello giovanile. Nel lancio del martello in una gara dall’elevatissimo livello tecnico la nostra bravissima atleta ha superato per la prima volta la fatidica barriera dei cinquanta metri proiettandosi con la misura di 50.10 in una dimensione che la colloca in una fascia di èlite a livello nazionale.

Sfortunata l’altrettanto promettente Clarissa Giannattasio che nel salto in alto a causa del riacutizzarsi di un precedente infortunio arresta la sua progressione alla misura di m1.52. Regolari i nostri bravi quattrocentisti Elia Franciscono e Mathieu Linty che pur con un tempo superiore rispetto alle ultime prove concludono il “giro della morte” rispettivamente in 52.79 e 53.34. Va evidenziato in proposito come l’elevato e ravvicinato numero di gare portate a termine da entrambi in questo inizio stagione necessiti di un naturale rifiato sia in chiave fisica piuttosto che mentale.

Presente nelle file della rappresentativa anche Alessandro Casadei, anch’egli molto promettente e determinato a ben figurare in un prestigioso meeting qual è il Brixia. Il nostro lanciatore nella prova del lancio del disco ha ottenuto m36.90 denotando un incoraggiante assestamento su misure già tutto sommato discrete. Complimenti a tutti per avere onorato dignitosamente il nome dell’Atletica Cogne a fronte di uno scenario di grande importanza