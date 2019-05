Calcio: Tante novità al 1° McLion Trophy – 8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio

Calcio, con il memorial Livio Forma e il torneo riservato alle categorie della Scuola Calcio; calcio a 5, calcio femminile, Footgolf, Subbuteo e l’International Beach Soccer; il villaggio rinnovato, ampliato e arricchito. A tutto questo si aggiungono anche le novità nelle modalità di partecipazione, in maniera particolare nei Piccoli Amici.

Un menu pantagruelico, che imbandirà la ricca tavola del 1° McLion Trophy – 8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio 2019, in programma in trenta comuni valdostani dal 13 al 16 giugno.

“Al torneo dei Piccoli Amici (nati negli anni 2012 e 2013) – spiegano Massimo Capussotto e Loris Chabod, responsabili dell’area tecnica -, da questa edizione si potrà partecipare anche a una sola delle tre giornate programmate: la categoria altro non è che un grande girone all’italiana, dove tutti giocano contro tutti e non è stilata nessuna classifica. Crediamo sia un’ottima opportunità per i club regalare ai più piccolini un giorno dove poter sfidare i coetanei di diverse provenienze. Per i giovanissimi calciatori un’indimenticabile esperienza sportiva, di socializzazione e di amicizia, oltre all’occasione di trascorrere del tempo fianco a fianco con i campioni del Beach soccer”.

Il Beach soccer è un’altra novità del 1° McLion, disciplina che sarà presente venerdì 14 e sabato 15, con la tappa di apertura dell’International Beach Soccer, torneo per squadre nazionali articolato in nove tappe. La ‘vernice’ della manifestazione è stata presentata ieri in conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale Laurent Viérin, del sindaco di Gressan, Michel Martinet, e dall’organizzatore dell’evento, l’ex calciatore ‘Pro’ Maurizio Iorio.

Conclusa lala due giorni in Valle d’Aosta, l’International Beach soccer sarà di scena a Sharm el Sheick (Egitto), Montesilvano (Pescara), Patti (Messina), Ostia (Roma), Marotta (Pesaro Urbino), Porto Sant’Elpidio (Fermo), Martinsicuro (Teramo), Vieste (Foggia), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e conclusione in Cina, a Sanya.

A vestire d’azzurro sulla sabbia del campo allestito nel Villaggio McLion saranno: Ivan Pellizzoli, Mirko Cudini, Max Tonetto, Antonio Verrini, Angelo ‘Soldatino’ Di Livio, Gennaro Ruotolo, Guido Belardinelli, David Di Michele e lo stesso Maurizio Iorio. A sfidare l’Italia per la vittoria di tappa ci saranno la Francia, il Portogallo e la Svizzera.

Il programma: venerdì 14, alle 17.30, Portogallo – Francia; alle 18.30, Italia – Svizzera; sabato 15, negli stessi orari, la finale per il 3°/4° e 1°/2° posto. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del 1° McLion Trophy – 8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio, www.trofeovdacalcio.it, dove si trovano i tutti contatti e la modulistica per formalizzare le iscrizioni.

Le piattaforme social - la pagina Facebook e i profili Instagram e Twitter -, hanno un’unica denominazione: TrofeoValledAostaCalcio, utili per seguire per tutto l’anno, passo passo, gli sviluppi e le novità della manifestazione.