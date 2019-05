Trail: Appuntamento con la Pointe de Chaligne Skyrace

La Pointe de Chaligne Skyrace ha trovato la sua data e una cadenza biennale che vuole portare avanti nel tempo e così Il 13 luglio ritorna un vertical che ha sempre avuto il suo fascino, vuoi per il percorso, vuoi per il panorama, vuoi per il tifo.

Infatti la gara organizzata dalla comunità di Sarre è prima di tutto una grande festa che finora ha sempre richiamato anche molti big delle martze a pià, della corsa in montagna, del triathlon, dello sci alpinismo e dell’atletica leggera. Nelle precedenti edizioni ci sono sempre stati tutti; l’albo d’oro parla chiaro. I quattro successi finora portano la firma della fondista azzurra Elisa Brocard, della trailer Barbara Cravello, del podista Massimo Farcoz e dello sci alpinista Nadir Maguet.

Quest’anno riparte la sfida. In tanti torneranno sui sentieri di Sarre per contendersi il successo della gara di sola salita che ha uno sviluppo di 6,3 chilometri e propone un dislivello positivo di 1.450 metri.

La Pointe de Chaligne Skyrace non fa parte di circuiti, ma in questi primi anni ha saputo stringere collaborazioni con la Becca di Nona, l’Ultramarathon du Fallère, la Parimondet e il trail francese La Turbie.

Come detto, sulla montagna che sovrasta Sarre e che regala una magnifica vista sulla città di Aosta, l’organizzazione è affidata agli enti di Sarre. In prima linea dunque la pro loco, il comune, il gruppo degli alpini, i pompieri volontari e lo sci club, uniti più che mai per regalare un grande evento.

Le iscrizioni alla terza edizione della Pointe de Chaligne Skyrace sono aperte sul sito internet di Wedosport. Possono partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto almeno 16 anni. Fino al 31 maggio la quota per iscriversi è pari a 25 euro, dal 1° giugno si passerà a 30 euro.

Disponibili solo 250 pettorali. Save the date: il 13 luglio la terza edizione della sfida verticale a Pointe de Chaligne