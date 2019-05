Ginnastica: Fatima Rosset (Olimpia) al campionato Serie A

Fatima Rosset in azione nella seconda prova nazionale (photo by: Ginnastica Artistica Italiana)

Questo fine settimana vedrà Fatima Rosset, la giovane promessa della Ginnastica Olimpia, impegnata a Firenze nella terza e ultima prova del Campionato Nazionale di Serie A, massimo traguardo della ginnastica artistica. Arruolata nelle fila della società Forza e Virtù di Novi Ligure.

Talento, determinazione e tanto, tanto duro lavoro hanno portato Fatima a gareggiare in questo importantissimo campionato, a cui partecipano solo le migliori ginnaste d’Italia. Una grande soddisfazione per la Ginnastica Olimpia e per le sue istruttrici Federica Vinante (che sarà con lei in campo) e Claudia Iacona.