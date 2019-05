Atletica: Un primo Maggio di risultati Ragazzi e Cadetti penalizzati dal vento

Ad ospitare la riunione nel giorno della Festa del 1° Maggio è stato l’impianto del Crestella di Donnas, che già è pronto per il suo prossimo e tanto atteso restyling. Organizzatori i padroni di casa dell’Atletica Pont Donnas. Confermata la tradizione che vede l’impianto di fondo Valle quasi sempre caratterizzato da un vento favorevole al rettilineo di arrivo, e anche in questo primo appuntamento stagione si è potuto contare sull’aiuto di eolo, rendendo però non omologabili praticamente tutti i risultati, visto che il regolamento chiede un vento entro i 2 metri al secondo.

Venendo ai risultati, nella categoria Ragazzi (classe 2006-2007) il triathlon prevedeva le prove sui 60Hs, salto in lungo e lancio del peso (2kg).

La classifica di giornata, in campo femminile, ha visto la vittoria di Elisa Lorenzini (Calvesi) con 10”24 negli ostacoli, 3m78 nel lungo e 8m63 nel peso, con podio completato dalle compagne di club Giorgia Abbate (10”88, 4m04, 7m96) e Cloe Plater (11”05, 3m95, 8m38), vincitrice della prima tappa.

A livello maschile secondo successo consecutivo per Mathieu Bosonin (Calvesi) che dopo la vittoria di Aosta, ha replicato a Donnas, imponendosi nei concorsi, con 4m55 nel lungo e 12m04 nel peso e realizzando la seconda prestazione individuale sugli ostacoli, 10”34 sui 60hs.

Anche gli altri due atleti del podio sono rimasti invariati, ma con piazzamento invertito, con Gian Marco Alberici (10”25, 4m34, 9m19), della Cogne, davanti a Marcello Pesa, anche lui della Cogne (10”41, 4m42, 10m67). Tra le Cadette, podio tutto Calvesi al femminile con vittoria nella classifica di circuito, con 138 punti, per Isablu Baiocco, capace di migliorare i propri personali sia nei 300, 2a con un più che valido 43”80, che nel salto in lungo, 6a con 4m70.

La seconda piazza è arrisa a Rebecca Mercurio, 136 punti, anche lei brava a migliorare i propri limiti, 5a nel lungo con 4m74 e 4a nel peso (3kg) con 7m91. La terza posizione è stata appannaggio di Valentina Capone, con 132 punti, anche lei Calvesi, 4a sui 300 con 45”06 (pp) e 7a nel lungo con 4m58. Al maschile, il podio Cadetti è integralmente occupato da un terzetto di atleti in forza alla Cogne.

La vittoria di giornata l’ha conquistata Emanuele Frau, con 142 punti, grazie ai piazzamenti e alle prestazioni ottenute su 300 metri, 3° con 42”81 e salto in lungo, anche qui 3° con 4m99, con il nuovo primato personale. Al secondo posto, con i nuovi personali, si è inserito il vincitore della tappa di domenica scorsa, Mael Waly Faye 4° sui 300 con 43”56 e nel lungo con 4m91.

La terza posizione è invece andata ad Andrea Aresca, capace di positivi progressi in entrambe le prove, 7° nei 300 con 48”44 e 2° nel lungo con 5m19. Nelle categorie assolute, velocisti protagonisti dei 200 metri maschili con due atleti capaci di correre sotto i 22”, Alessandro Pregnolato 21”76 (Cus Pro Patria Milano) e Davide Frigeni 21”97, purtroppo con vento oltre i limiti (+3,0). Il migliore dei valdostani, sul mezzo giro di pista, Alexander Garbinato (Pont Donnas) che, con vento regolare (+2.0) si è nettamente migliorato correndo in 24”01.

Interessante miglioramento per Sofia Sergi (Calvesi) che, impegnata sui 200 metri, è scesa per la prima volta sotto il muro dei 26 secondi, chiudendo in 25”47, nuovo primato personale.