Arco: Oro e bronzo ai mondiali per l'Italia del compound

Nella prima finale di giornata conquista il bronzo il terzetto compound femminile italiano: Anastasia Anastasio, Marcella Tonioli e Sara Ret superano in finale il Perù (Ariaga Hurtado, Canevaro Guevara, Palomino Gutierrez) 222-195.

Le azzurre partono subito con un +2 dopo la prima volée (52-50), mantengono il vantaggio nella seconda frazione (109-107) e prendono il largo nelle successive due fasi di gara grazie anche agli errori delle avversarie che spianano la strada verso la medaglia. Il terzo parziale vede infatti l'Italia avanti 165-146, frutto di un Miss (0) da parte del Perù che non riesce più a rimontare grazie anche all'ultima autorevole volée messa a segno dal trio italiano (57-49).



Sergio Pagni, Federico Pagnoni e Viviano Mior vincono la medaglia d’oro grazie al successo in finale contro la Francia (Peineau, Deloche, Boulch) 234-231. Successo in rimonta per gli azzurri che si trovano sotto di due punti (59-57) dopo le prime sei frecce, poi arrivano due volée chiuse in parità 58-58 e 59-59 ma è nella coda della partita che l’Italia pesca le carte vincenti. Il terzetto italiano scocca tutte le frecce sul 10 mentre la Francia subisce la pressione, il parziale si chiude 60-55 ed è decisivo per vincere l’oro.