Calcio: Eccellenza, vince il PDHA e perde l'Aygreville ma il campionato è del Verbania

Il Pont Donnaz Hone Arnad batte in rimonta per 2 a 1 la Romentinese e Cerano ma oggi ha vinto anche il Verbania per 2 a 0 sul Vanchiglia: a una giornata dal termine del campionato i piemontesi sono dunque promossi in serie D in virtù dei quattro punti in più rispetto al PDHA, secondo in classifica.

Agli orangedi mister Cusano è chiesto ora l'ultimo sforzo, ovvero vincere l'ultima giornata di campionato contro il Borgovercelli per mantenere i 10 punti di vantaggio sulla terza, l’Accademia Borgomanero e accedere così direttamente al primo turno dei playoff, che si giocheranno a fine maggio.

L'Aygreville è stata invece sconfitta per 1 a 0 in trasferta da La Pianese ed è quarta in classifica. Playoff possibili battendo domenica il Lucento.

Classifica: Verbania 68 punti; PDHA 64 punti; Accademia Borgomanero 54 punti; Aygreville 50 punti;Pro Eureka 45 punti; Alicese 42 punti; Vanchiglia 41 punti; Romentinese e Cerano 39 punti; Baveno 38 punti; La Biellese 36 punti; La Pianese, BorgoVercelli 34 punti; L.G. Trino 32 punti; Lucento 29 punti; Orizzonti United 19 punti; Arona 16 punti.