Calcio: A pieni giri il motore del McLion Trophy giovanile

Poco meno di due mesi dal fischio d’inizio dell’8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio 2019 – 1° McLion Trophy, in programma dal 13 al 16 giugno sui campi dell’intera regione e il Comitato organizzatore taglia il traguardo delle duecento squadre iscritte.

“È proprio in questo periodo – sottolinea il presidente del Comitato organizzatore, Renzo Bionaz – che ‘strutturiamo’ il nostro evento e sono i giorni nei quali iniziamo a concretizzare il lavoro dei mesi precedenti. Il riscontro, al momento, è molto positivo: dal settore tecnico mi dicono che abbiamo raggiunto le duecento squadre iscritte. Abbiamo definito molti dei ‘pour-parler’ che avevano abbozzato nel recente passato e, un po’ di orgoglio, posso dire con convinzione, differenziano il nostro torneo da tutti gli altri. In particolare l’attività organizzata del cuore della manifestazione, il McLion Village, nell’area verde di Gressan, che da quest’anno sarà particolarmente ricco e rinnovato anche nell’allestimento.”

La novità più succosa, come spiega Massimo Capussotto, responsabile dell’area tecnica, è rappresentata dalla nuova formula pensato per i Piccoli Amici 2012 e 2013. "Gli scorsi anni, come per le altre categorie - precisa Capussotto - il torneo era disputato su più giorni; nell’edizione 2019 le squadre di Piccoli Amici posso iscriversi anche a una sola giornata. Con questa iniziativa pensiamo che molte più squadre siano invogliate a giocare il ‘Valle d’Aosta’, senza dover essere costretti a impegnarsi per più giorni".

Per piccolissimi calciatori di sei/sette anni sarà un’ottima opportunità far parte di un grande torneo anche soltanto per una sola, ma intensa, giornata di calcio, confrontarsi con coetanei di provenienza diversa e vivere appieno le attrazioni e i divertimenti proposti dal McLion Village.

“Nei sette anni precedenti – commenta Loris Chabod, direttore tecnico del torneo -, pur avendo anche dato tanto, abbiamo ‘assorbito’ molto dalle esperienze vissute con la Disney e il suo Trofeo Topolino e con lo Snoopy Trophy. Soprattutto dalla Disney ora vogliamo copiare la multidisciplinarietà dell’evento. Pian piano abbiamo inserito altre discipline, affini e non, al calcio. Dal primo anno ci fa compagnia il Calcio a 5, che quest’anno si avvicinerà alle cinquanta squadre partecipanti. Poi il FootGolf, che intendiamo rilanciare e, da due anni, il Subbuteo. Per il terzo anno avremo il torneo di Green Volley; e proprio in omaggio agli amici della pallavolo, abbiamo creato il logo a loro dedicato. Per questa parte del ‘Valle d’Aosta’ ci attendiamo un centinaio di squadre; si giocherà quattro contro quattro, in quattro categorie (Under 12, 13, 15 e 16, femminile e maschile) e al momento ci sono adesioni da tutto il Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Lombardia)".

Nelle prossime edizioni gli organizzatori pensano di inserire altre discipline, a partire dalla pallacanestro e dal rugby.

Il Comitato lavora alacremente per poter organizzare un torneo di calcio femminile all’altezza dell’intera manifestazione e sta studiando una nuova formula del “Duello dei portieri”, che lo scorso anno ha esordito al Torneo Valle d’Aosta e che ha riscosso un enorme successo.

Nei progetti del Comitato anche l’apertura del 1° McLion Trophy che superi nelle emozioni quella andata in scena nel 2018 e molte altre novità, soprattutto nei momenti di libertà del torneo.

Non cambia neppure la formula dell’ospitalità, con pranzo e cena nel grande capannone dell’area verde, il tutto curato dagli oltre mille volontari coordinati dalla Pro loco.