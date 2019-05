Calcio: Eccellenza: L'Aygreville ferma il Verbania e rilancia PDHA verso il vertice di classifica

Ce l'ha messa tutta l'Aygreville per fermare la prima in classifica Verbania sul suo stesso campo e ce l'ha fatta. Nell'ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza è finita 0 a 0 tra le Aquile e i verbani e il PDHA, vincendo per 2 a 1 sull'Alicese, si porta a -4 punti e resta saldo al secondo posto. Per il PontDonnasHoneArnad hanno segnato Scala (37') e Gai (73'). La rete dell'Alicese è giunta nei minuti supplementari.

Domenica prossima l'Aygreville affronta in casa il Trino e il PDHA sarà a Baveno.

Formazione PDHA: Gini, Cena, Prola, Borettaz, Piscopo, Fiore, Scala, Marangone, Pelliccioni (63’ Gai autore di una rete), Amato, Jeantet.

Formazione Aygreville: Pomat A., Glarey, Gentili, Todaro, Mongino, Rega, Su Sbenso, Pramotton, Turato, Furfori, Mazzocchi.

Classifica: Verbania 55 punti; Pont Donnaz Hône Arnad 51 punti; Accademia Borgomanero 45 punti; Pro Eureka, Aygreville 38 punti; Alicese 37 punti; La Biellese, Romentinese e Cerano, Vanchiglia 35 punti; Baveno 32 punti; L.G. Trino 28 punti; BorgoVercelli 27 punti; Lucento 22 punti; La Pianese 21 punti; Arona 15 punti; Orizzonti United 14 punti.