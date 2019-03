Calcio: Eccellenza, il PDHA riceve il Lucento, Aygreville in trasferta a Romentino

Archiviato il derby valdostano, PDHA e Aygreville ripartono cariche con la voglia di far bene per la 22esima giornata del campionato di Eccellenza.

Gli orange di bassa valle secondi in classifica ricevono il Lucento, quartultimo a 18 punti: l'occasione è ghiotta per portare a casa i tre punti e insidiare il Verbania. Le Aquile vanno in trasferta in quel di Romentino, nel novarese.

Con 29 punti, due in meno dell'Aygreville, la Romentinese naviga in acque tranquille e al campionato non ha granché da chiedere: si pereannuncia un match tattico senza particolari scossoni, ma in questo caso qualunque pronostico è azzardato.