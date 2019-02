Atletica: La Calvesi Master sbanca gli italiani indoor

All' importante risultato di squadra si aggiunge la nuova migliore prestazione nazionale di Maria Luisa Finazzi che nel concorso del getto del peso, ha scagliato l’attrezzo da 2kg alla misura di 9m40, festeggiando così nella maniera migliore il titolo italiano Senior75. Due medaglie del valore più importante le ha portate a casa Maria Luigia Belletti (SF85), oro nell’alto con 0m80 e nel peso con 5m74. Argento poi sui 60 metri, per un tris di sostanza, correndo in 17”78.

Ancora le donne Calvesi in gran spolvero con Sandra Dini che con 1m26 ha vinto la prova del salto in alto (F60) e la presidente Liana Calvesi (F75) che si è imposta nell’alto con 0m80 e si è portata a casa anche l’argento nel peso con 5m36. Sul podio anche Micaela Benzi (SF35), seconda sui 3000 metri di marcia con 17’4”71. Impegnata ad Ancona Marcella Piccinato (SF45) che nel peso ha chiuso in quinta posizione con 7m07 e sui 60 metri, 14esima con 9”66. A livello maschile, entrambi nel concorso del peso, Alvaro Miorelli (SM65) si è inserito al sesto posto con 9m59, Emanuele Tortorici (SM50) ha chiuso 5° con 11m38.