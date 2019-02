Atletica: Tricolori indoor allievi ; 15° Adorni, 28° Garbinato sui 60hs

Seconda importante esperienza per i due ostacolisti, classe 2002, impegnati domenica nei Campionati Italiani Allievi indoor di Atletica disputati al PalaMarche di Ancona. Entrambi al secondo anno nella categoria ed impegnati nella gara dei 60hs, si sono confermati sui loro livelli.

Il 16enne (17 anni a novembre) Gabriele Adorni (Calvesi) ha corso due volte domenica, nella batterie, in prima mattina, chiudendo in 8”43, con il 19esimo tempo, qualificandosi per una delle tre semifinali. Nel secondo impegno, a fine mattina, quello che dava accesso alla finale, Gabriele si è migliorato realizzando 8”38, a 8 centesimi dal primato personale ottenuto nel 2018, prestazione che lo ha inserito al 15esimo posto della classifica finale tra i 52 concorrenti iscritti alla prova con barriere.

Il 17enne Alexander Garbinato (Pont Donnas), anche lui in gara sui 60hs, ha concluso facendo registrare il 28esimo piazzamento, con il tempo di 8”57, quarto nella sua batteria, crono non sufficiente per accedere alla semifinale, ma sui suoi limiti, avendo un primato personale di 8”54.