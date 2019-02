Calcio: Promozione, 'mission quasi impossible' per lo Charva

Grande attesa a Rivoli per la sfida che domani domenica 10 febbraio alle 14,30 opporrà la prima in classifica del campionato di calcio Promozione allo Charvensod, solida formazione al quarto posto che punta, senza nascondersi, alle vette di classiifica. Per il gialloblù una vittoria esterna in casa del Rivoli Calcio primo della classe rappresenterebbe il miglior viatico per la scalata al vertice: sette punti (30, 37) separano le due formazioni e la posta in giuoco è ghiotta.

Nella 20esima giornata Al Perucca arriva invece la Calcio Ivrea 1905 che a 30 punti ma con minor gol segnati è quinta in classifica e cerca rilancio e bottino pieno contro un Saint-Vincent/Chatillon guidato dalla nuova presidente, Monica Pisoni e animato da tanta voglia di rivincita. Si annuncia un match interessante per diversi aspetti, non solo agonistici.