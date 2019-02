Scherma: Ancora tre medaglie per la scherma piemontese

Enrico Piatti, dell'Isef Eugenio Media di Torino, ha vinto la prova di spada maschile imponendosi in finale per 15-9 sul connazionale Dario Remondini, che ai quarti di finale aveva superato per 15-8 l'altro portacolori dell'Isef, Simone Mencarelli, oro il giorno prima nella gara Cadetti grazie al successo in finale proprio su Piatti. Piatti aveva eliminato l'algerino Ali Moussa ai quarti per 15-7 e lo spagnolo Los Mozos per 15-6 in semifinale.



Medaglia d'argento nella gara di spada femminile per Carola Maccagno, atleta dell'ISEF Eugenio Meda, che non è riuscita a replicare il successo nella categoria Cadette venendo sconfitta in finale dalla connazionale Margherita Baratta per 15-9. Carola Maccagno era giunta in finale grazie alle vittorie sulla libanese Salameh (15-8) agli ottavi, sulla tunisina Ghrib ai quarti (14-11) e su Gaia Caforio in semifinale, con un 11-10 nel replay della finale della prova Cadetti di ieri.



Medaglia di bronzo, dunque, per Gaia Caforio, portacolori dell'Accademia Scherma Marchesa Torino, dopo l'argento nella prova Cadette. Caforio aveva superato l'algerina Malek per 15-9 agli ottavi e la greca Chantzi per 15-6 ai quarti.



CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO CAGLIARI2019 - SPADA MASCHILE - GIOVANI - Cagliari, 2 febbraio 2019

Finale

Piatti (ITA) b. Remondini (ITA) 15-9

Semifinali

Piatti (ITA) b. D Los Mozos (Esp) 15-6

Remondini (ITA) b. Elsayed (Egy) 13-9



Quarti

Piatti (ITA) b. Ali Moussa (Alg) 15-7

De Los Mozos (Esp) b. Odeh (Jor) 15-13

Elsayed (Egy) b. Chuzon (Esp) 11-9

Remondini (ITA) b. Mencarelli (ITA) 13-9



Tabellone dei 16

Remondini (ITA) b. Theocharous (Cyp) 15-8



Fase a gironi

Simone Mencarelli: 5 vittorie, nessuna sconfitta

Dario Remondini: 2 vittorie, 3 sconfitte

Enrico Piatti: 5 vittorie, nessuna sconfitta



Classifica (12): 1. Piatti (ITA), 2. Remondini (ITA), 3. De Los Mozos (Esp), 3. ElSayed (Egy), 5. Mencarelli (ITA), 6. Chuzon (Esp), 7. Odeh (Jor), 8. Ali Moussa (Alg).



CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO CAGLIARI2019 - SPADA FEMMINILE - GIOVANI - Cagliari, 2 febbraio 2019

Finale

Baratta (ITA) b. Maccagno (ITA) 15-9



Semifinali

Maccagno (ITA) b. Caforio (ITA) 11-10

Baratta (ITA) b. Zugasti (Esp) 15-11



Quarti

Maccagno (ITA) b. Ghrib (Tun) 14-11

Caforio (ITA) b. Chantzi (Gre) 15-6

Zugasti (Esp) b. Ragab (Alg) 15-10

Baratta (ITA) b. Mansi (Jor) 15-7



Tabellone dei 16

Maccagno (ITA) b. Salameh (Lbn) 15-8

Caforio (ITA) b. Malek (Alg) 15-9

Baratta (ITA) b. Laggoune (Alg) 15-6



Fase a gironi

Margherita Baratta: 4 vittorie, 1 sconfitta

Gaia Caforio: 3 vittorie, 1 sconfitta

Carola Maccagno: 4 vittorie, nessuna sconfitta



Classifica (16): 1. Baratta (ITA), 2. Maccagno (ITA), 3. Caforio (ITA), 3. Zugasti (Esp), 5. Ragab (Egy), 6. Ghrib (Tun), 7. Mansi (Jor), 8. Chantzi (Gre).