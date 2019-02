Scherma: Anche la Scherma Aosta al Gran Premio Giovanissimi

Sabato 26 e domenica 27 gennaio le promesse della scherma si sono sfidate al palazzetto dello sport “Le Cupole” di via Artom 11 per la seconda prova del Gran Premio regionale Giovanissimi, patrocinata dalla Città di Torino e dalla Città Metropolitana.

La gara era inserita nel calendario federale ed era valida come prova di qualificazione per il Gran Premio Giovanissimi nazionale, che si disputerà nel mese di maggio a Riccione per l’assegnazione dei titoli italiani delle categorie Under 14.

Nella gara di Torino, sono saliti in pedana circa trecento Under 14 piemontesi e valdostani che praticano il fioretto e la spada, a partire dai Maschietti e dalle Bambine nati nel 2008 per finire con gli Allievi e le Allieve del 2005.

Nella giornata di sabato 26 si è inoltre disputata la gara di spada per gli atleti appartenenti alla categoria Assoluti, per l’assegnazione dei titoli regionali maschile e femminile.

Il gruppo atleti agonisti che partecipano alle gare nazionali della Scherma Aosta è composto da: Sara Scarpone Eleonora Gentile, Leonardo Di Tommaso, Alessandro Russotto, Alice Pradelli, Lucrezia Borrelli, Julie Yeuillaz, Pietro D'Aquino, Geremia Guglielmin, Leonardo Artosi, Daniele Dellarole, Lorenzo Pignatelli.

Ma la società sta crescendo a livello agonistico, e altri ragazzi gareggeranno perché rientreranno nella categorie agonistiche - : Francesca Armaroli Guido Palmieri Leon Plano Alessadro Roveroni Tommaso Henri Fosson Thomas Rollet Gabriele Porcu.

Il Circolo Scherma Aosta, fondato nel 2012 dal allora Presidente Stefano Distilli, nasce con l’intenzione di promuovere e diffondere lo sport della scherma, spesso erroneamente reputato di élite, ed ad oggi ha superato la quota di trenta atleti, molti dei quali gareggiano in competizioni regionali e nazionali ottenendo ottimi risultati.

Il Circolo Scherma Aosta si avvale della collaborazione di due tecnici FIS abilitati all’insegnamento delle tre armi fioretto, spada e sciabola, di un preparatore atletico, e della collaborazione con Circoli Piemontesi con i quali si organizzano simulazioni di gara e incontri tecnici-formativi. Inoltre si é recentemente avviata la procedura per diventare centro per l’organizzazione dei tirocini dei candidati tecnici FIS di primo e di secondo livello.

Alcuni dei più recenti e migliori risultati raggiunti dai nostri atleti:

● ALICE PRADELLI, Argento, gara regionale individuale femminile Piemonte - Valle d’Aosta a Collegno categoria Allieve, anno sportivo 2018-2019 - 16.12.2018;

● LEONARDO DI TOMMASO, Bronzo, gara regionale individuale maschile Piemonte - Valle d’Aosta a Asti categoria Allievi, anno sportivo 2018-2019 - 18.11.2018;

● LEONARDO DI TOMMASO, PIETRO D’AQUINO, ALESSANDRO RUSSOTTO, GEREMIA GUGLIELMIN, Bronzo, gara regionale a squadre maschile Piemonte - Valle d’Aosta a Lessona categoria Allievi, anno sportivo 2018-2019 - 13.10.2018;

● ALICE PRADELLI, LUCREZIA BORRELLI, JULIE YEUILLAZ, Quinto posto, gara regionale a squadre femminile Piemonte - Valle d’Aosta a Lessona categoria Allieve, anno sportivo 2018-2019 - 12.10.2018;