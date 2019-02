Calcio: Spezzatino o rinvio in blocco per l'arrivo della nevesui campionati e Coppa Eccellenza

Le grandi sfide iniziano adesso: il Borgaro vuole fare il miracolo in serie D e centrare una clamorosa salvezza, in ballo ci sono i sogni di Verbania e Accademia Borgomanero, di Canelli e Fossano, di salire di categoria vincendo l'Eccellenza. Ci sono grandi battaglie in Promozione: il duello Centallo-Pedona, il gioco a tre Rivoli-Lascaris-Rivarolese, la sfida infinita Hsl Derthona-San Mauro con la Cbs in agguato. E ancora: c'è un Venaria che chiede strada verso la Promozione assieme a Barcanova e Carignano, con le inseguitrici che non mollano. E poi ci sono lotte playoffs e playout caldissime.

Tutto ciò potremo gustarlo con partite in contemporanea (come quasi tutti vorrebbero) oppure "in differita".

I rinvii calcistici dopo la grande nevicata (definita "big snow" dagli esperti meteo) di domani, venerdì 1° febbraio, sono assolutamente scontati. Neve venerdì significherà neve e/o ghiaccio per diversi giorni o settimane sui campi piemontesi e valdostani. Si salveranno, forse, i club che hanno a disposizione il sintetico.

Oltre al turno dei vari campionati in programma il 3 febbraio c'è già a rischio la finale di Coppa Eccellenza del 6 febbraio da giocare a Trino tra Canelli e Accademia Borgomanero. C'è ghiaccio già adesso, assicurano dirigenti dell'Lg Trino, e forse ci sarà anche neve dopo le perturbazioni di domani.

Chi l'avrebbe mai detto...? Forse tutti. Ma la calendarizzazione della Lnd non è mai cambiata: non si gioca dopo inizio maggio, quando si va verso le belle stagioni, non si giocano turni infrasettimanali primaverili, anche di mercoledì sera, quando si potrebbe dribblare il pericolo-ghiaccio. Si gioca sempre fino a metà dicembre e si ricomincia a inizio gennaio: questa volta - a proposito di rinvii e recuperi - è andata fin qui più che bene a causa di un meteo un po' pazzo e di un clamoroso sole splendente piazzato nel cielo piemontese per oltre un mese e mezzo.

Dunque, tutti all'erta. Saranno i prossimi comunicati Lnd, pubblicati domani e sabato, a decretare eventuali rinvii in blocco dell'attività oppure l'inizio della fase di calcio-spezzatino con tanti recuperi che potrebbero alterare le corrette dinamiche di un campionato, favorendo chi gioca prima o dopo.