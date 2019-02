Rugby: Serie C, lo Stade non regge al forte Verbania

Sconfitto lo Stade Valdôtain nella Poule Passaggio del campionato di rugby di serie C. Il Verbania, ha conquistato il campo di Sarre per 35 a 22 terza vittoria dei piemontesi su tre partite giocate contro lo Stade.

Sono proprio i gialloneri di capitan Gontier a trovare la meta del vantaggio con Duc. ma la reazione del Verbania è veemente e la formazione ospita trova la meta del pareggio dopo cinque minuti, e al 15’ passa in vantaggio. Lallinaj alla mezz'ora illude con una splendida azione conclusasi in meta ma le assenze in casa Stade si fanno sentire e il Verbania passa al comando con un piazzato e un'altra meta. Gontier accorcia le distanze, poi i verbani sferrano l'assalto finale e in cinque minuti centrano due mete e la vittoria.



Domenica 17 febbraio (pausa per il Sei Nazioni) lo Stade affronterà il CUS Torino.

Formazione Stade Valdotain: Pina Barros, Barbieri, Nato, Duc, Brama, Carlino, Santoro (Drago), Frazzetta, Tavella, Caputo (Cortinovis), Lallinaj, Henriod, Santilli, Gontier S. (Tavilla), Gontier M. Coach: Chiesa. A disposizione: Miani