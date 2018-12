Nuoto: Si chiude un anno entusiasmante per Piemonte e Valle d'Aosta

Il 2018 è stato un anno entusiasmante per il nuoto di Piemonte e Valle d'Aosta e l'ultima giornata di gare non ha fatto eccezione. Al Palazzo del Nuoto di Torino si è svolta la fase regionale del Campionato Nazionale a Squadre – Coppa Caduti di Brema, tradizionale competizione "pre-natalizia" capace di regalare emozioni e spettacolo grazie alle prestazioni tra le corsie ma anche grazie ai colori e all'entusiasmo del bordo vasca.

Al termine della giornata – gare in vasca corta, programma analogo a quello olimpico tranne la 4x200 stile libero, nessuna premiazione individuale – hanno ottenuto i punteggi più alti le squadre di Centro Nuoto Torino e Rari Nantes Torino, rispettivamente maschile e femminile, con 12582 e 11838 punti. Sul podio virtuale maschile sono saliti anche Rari Nantes Torino e Sisport Spa, con i punteggi di 10925 e 10732 ; su quello femminile Centro Nuoto Torino e Dynamic Sport, con gli score di 11329 e 10973.

Le classifiche ufficiali a livello nazionale saranno rese note dalla federazione nei prossimi giorni e con esse si sapranno le sedici squadre qualificate alle finali nazionali di A1 e A2 (otto e otto per ciascun settore), in programma ad aprile a Riccione. Nella passata stagione i punteggi minimi di accesso alle finali di A1 furono 11820 (maschile) e 11763 (femminile); i limiti per la qualificazione in A2 furono invece 11245 (maschile) e 11131 (femminile).