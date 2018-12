Baseball: I 'mini' dell'Aosta Bugs vincono la prima di stagione al Pont Suaz

Una vittoria e tre sconfitte. Può sembrare poco ma in realtà è un risultato soddisfacente per i piccoli giocatori dell'Aosta Bugs di baseball, che sul campo del Pont Suaz hanno disputato il torneo di dicembre della Western League.

I rossoneri hanno affrontato per primi i più forti di tutti, i Grizzlies, e hanno perso 12 a 0; seconda sconfitta patita per mano dei Rebels per 6 a 3 e la terza ad opera delle Bees di Avigliana (tutte ragazzine agguerritissime), per 7 a 3.

Alla paura di sbagliare dimostrata nel primo match, alla pallina quasi 'accarezzata' con la mazza sono seguite maggiore concentrazione, battute degne di questo nome, prese e tiri 'aggressivi e così i Bugs hanno vinto per 10 a 6 contro i Rebels nella quarta partita del torneo, festeggiando così la prima vittoria di stagione.