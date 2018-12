Calcio: In Promozione esonerato Piero Casalis, primi contatti con Charva e SVC

Esonero in casa Esperanza. Non sono bastati a mister Piero Casalis 12 punti in 15 gare, 3 vittorie, 3 pareggi e 9 ko per mangiare il classico panettone calcistico e stappare lo spumante in panchina.

Le nostre fonti ci hanno indirizzato sulla notizia e in attesa di una risposta del presidente Gennaro Galizia abbiamo trovato riscontro certo da parte di alcuni componenti della squadra. Dunque, Casalis non è più l'allenatore dell'Esperanza.

Soltanto il 9 maggio 2018 il mister veniva portato in trionfo come artefice dello storico salto dalla Prima Categoria alla Promozione e a Casalis, indubbiamente grande trascinatore, veniva tagliata la coda dei capelli per onorare una scommessa fatta. Carisma, carica, grinta le sue armi per stravincere il girone e dare il turbo ai suoi giocatori.

In Promozione è girato tutto storto. Neanche a metà settembre, a campionato appena iniziato, Casalis è finito al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni che di certo non ha fatto piacere a bomber Lepera, attualmente alla Rivarolese, con il quale poi il tecnico si è chiarito. I risultati sperati non sono arrivati, l'Esperanza è stato anche sfortunato come a Rivoli, quando è stato ripreso su rigore al 94' (poteva essere un clamoroso 0-1 contro la prima in classifica), e poi ci sono state altre polemiche per un video girato da Casalis qualche settimana fa e diffuso su WhatsApp con il quale voleva stigmatizzare il comportamento di alcuni addetti ai lavori che contattavano i giocatori dell'Esperanza nel calciomercato invernale. Qualcuno, non l'ha preso bene...

Mentre pare che Casalis abbia già avviato i primi contatti con lo Charvensod e con il Saint-Vincent/Chatillon, nelle prossime ore sono attese novità dall'Esperanza, che con ogni probabilità comunicherà il nome del nuovo allenatore per il 2019.