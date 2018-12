Scherma: Festa di Natale con concorso fotografico per il Circolo Aosta

Per gli appassionati della scherma venerdì 21 dicembre è una grande occasione per assistere al torneo spettacolo organizzato dal Circolo Scherma Aosta in programma presso la palestra dell’Istituto Don Bosco in via Chambery ad Aosta.

Sarà l’occasione per scoprire uno sport difficile e affascinante che richiede concentrazione e applicazione.

Nel corso della serata è in programma anche la premiazione del concorso fotografico riservato agli iscritti al Circolo. Ogni partecipante ha potuto partecipare con un solo scatto sul tema: “Auguri di Buon Natale dal Circolo Scherma Aosta". Nella foto devono essere presenti alcuni oggetti dell'attrezzatura usata per la scherma ed almeno la maschera, la spada e il guanto.

La fotografia (eseguita dai ragazzi e non dai genitori) è pubblicata sulla pagina facebook https://www.facebook.com/SchermaAosta/

Vincerà la foto che avrà ottenuto più like.