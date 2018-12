Atletica: Verso soluzioni per ristrutturare la pista del Tesolin di Aosta

Occorrono 600 mila euro per riqualificare e mettere a norma 'internazionale' la pista di atletica del campo sportivo Tesolin di Aosta. Il Comune del capoluogo valdostano ha proposto alla Regione di renderla 'struttura di interesse regionale' per trovare nuovi fondi per avviare i lavori, soprattutto ora che il Coni ha fatto sapere che dal 2020 non siglerà più la convenzione per la cogestione del Tesolin con gli enti locali.

Una seconda soluzione sarebbe destinare alla progettazione e alla ristrutturazione del Tesolin una quota del budget previsto dalla legge di 'Aosta Capitale', alternativa che vedrebbe il Comune protagonista dell'opera dal progetto alla posa dell'ultimo ostacolo.



La pista potrebbe poi essere gestita dalla Federazione italiana di atletica leggera-Fidal, che non ha mai nascosto l'interesse per questa possibilità.