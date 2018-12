Calcio mercato: Eccellenza, il centrale Francesco Camilli lascia l'Orizzonti United

Torna sul mercato Francesco Camilli. Il forte difensore classe '89 che vanta nel proprio curriculum l'esperienza alla Juventus fino all'Under 19 lascia l'Orizzonti United assieme al bomber Anthony D'Agostino, già vicinissimo al Volpiano.

Per Camilli e tutta la squadra il 2018/2019 è stato finora tutto in salita visto che l'Orizzonti è piombato in una crisi di risultati in Eccellenza e in un momento mai così difficile se paragonato alle ultime stagioni della società.

Il centrale, che ha giocato tra C2 e serie D in Cecina, Biellese, Carrarese, Canavese, in qualità di capitano di Borgosesia in serie D ed Orizzonti in Eccellenza nelle ultime stagioni, è ora pronto per una nuova avventura calcistica e rappresenta una grossa opportunità di mercato per i club del nord Piemonte, ma anche del torinese e non solo.