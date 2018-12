Karate: Successo senza precedenti stage Maestro Masaru Miura a Pont Saint Martin

Il Maestro Miura ha saputo trasmettere a tutti gli allievi e maestri, in forma leggera ed anche giocosa, i fondamenti del karate tradizionale giapponese che oltre alle tecniche ed alla disciplina è un mezzo per trasmettere valori umani fondamentali, utili non solo alla alla pr atica di questa antica arte marziale, ma soprattutto per affrontare la vita ed i problemi quotidiani con l'integrità morale ed il coraggio degli antichi Samurai. (Una grande esperienza anche per i karateka più piccoli)

"Siamo felici di essere riusciti a portare in Valle d'Aosta un evento di questa portata, ma soprattutto di essere riusciti a creare un gruppo di lavoro composto da persone provenienti da enti e federazioni diverse, legati dalla passione e dalla voglia di trasmettere e far conoscere i veri valori delle arti marziali tradizionali, valori che sappiamo possono essere di aiuto ai bambini ed agli adulti per migliorarsi e crescere nel rispetto di se stessi e degli altri" commenta Monica Costa, presidente ed istruttrice di Libera Energia Karate.

(Il m. Miura 9° dan classe 1939 con Liliana cintura bianca classe 1935)