Nasce il Trofeo CONI per gli sport invernali: è una miniolimpiade per Under 14, la prima edizione si terrà in Piemonte nel 2020

Nasce il Trofeo CONI per gli sport invernali. L'ufficialità è arrivata dalla Giunta Nazionale CONI che si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 21 novembre per la prima volta nella storia a Reggio Calabria: la prima edizione della miniolimpiade giovanile degli sport invernali si terrà nel 2020 ed è stata assegnata al Piemonte.



Il Trofeo CONI è uno dei principali progetti nazionali multisportivi riservato ad atleti Under 14, precisamente a ragazzi nella fascia d’età compresa tra i 10 e i 14 anni, tesserati presso le Associazioni o le Società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI.

Il progetto - come si legge sul sito del CONI - "è ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole e nasce con l’obiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il CONI, gli organismi sportivi e le tante società sportive affiliate".